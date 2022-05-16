РФ і Білорусь не допущені до участі в тендері на придбання прав для показу Олімпіади.

Росія і Білорусь не зможуть транслювати Олімпійські ігри 2026 і 2028 років через повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Як повідомляє офіційний сайт МОК, російські та білоруські мовники не допущені до тендеру на придбання телевізійних прав для показу Олімпіади.

Зазначається, що конкурсні документи приймалися до 25 квітня. Повідомлення, опубліковане 24 лютого 2022 року, включало Білорусь і РФ, але потім країни-агресори були позбавлені права брати участь у тендері через порушення Олімпійського перемир'я.

Додамо, що зимова Олімпіада-2026 пройде в Мілані і Кортіна-д'Ампеццо, а літня 2028 року - в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

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