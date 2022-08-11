У МОК як і раніше не хочуть бачити спортсменів з Росії на міжнародних змаганнях.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

Бах підкреслив, що в умовах агресивних військових дій РФ в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни.

"Зараз не час змінювати рекомендації чи ставлення. Ми як і раніше не рекомендуємо запрошувати на змагання ні російських, ні білоруських спортсменів. Ніяких гімнів, прапорів і національних кольорів", - наводить слова Баха TVP Sport.

Він також зазначив, що деякі використовують колективну відповідальність і забороняють всім спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, як це було, наприклад, на тенісному Wimbledon.

Нагадаємо, що наприкінці лютого МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських і білоруських атлетів до участі в міжнародних змаганнях через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

Раніше член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді заявив, що спортсмени країн-агресорів можуть бути недопущені до участі в літній Олімпіаді-2024 в Парижі.

XXXIII літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що МОК скасував трансляцію змагань в РФ і Білорусі.

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