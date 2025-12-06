Гра відбулася на "Оболонь-Арені" в Києві.

Сьогодні, 6 грудня, відбувся матч між київським "Динамо" та "Кудрівкою" в рамках української футбольної Прем'єр-ліги. Столичний клуб переміг новачка УПЛ із рахунком 2:1.

Гра відбулася на "Оболонь-Арені" в Києві, оскільки команда з села на Чернігівщині не має можливості проводити матчі вдома. Раніше "Динамо" програло чотири матчі поспіль в УПЛ, але ця перемога змогла перервати серію поразок.

Це перша для "Динамо" перемога в УПЛ після того, як команду очолив наставник U-19 Ігор Костюк. На цю гру виконувач обов'язків головного тренера киян виставив оновлений стартовий склад, випустивши з перших хвилин Владислава Захарченка, Алью Тьяре, Олександра Яцика, Богдана Редушка та Матвія Пономаренка.

Уже в першій половині матчу Олександр Піхальонок із "Динамо" відкрив рахунок, забивши гол із лінії штрафного майданчика. Ближче до перерви кияни подвоїли рахунок зусиллями Пономаренка.

Після перерви Денис Нагнойний закріпив фінальний рахунок. Проте "Кудрівці" не вдалося зрівняти рахунок.

Левченко назвав причину кризи "Динамо"

Раніше колишній гравець збірної України Євген Левченко заявив, що криза київського "Динамо" полягає не тільки в його колишньому головному тренері Олександрі Шовковському. За його словами, проблеми заховані глибше, у менеджменті.

Левченко вважає, що історія Шовковського має стати прикладом для багатьох інших тренерів. Він заявив, що всі тренери перед тим, як очолити сильний клуб, повинні пройти всі щаблі, починаючи від дитячо-юнацького футболу.

