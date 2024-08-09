На фініш українки прибули позаду човна збірної Китаю.

Україна посіла друге місце на Олімпіаді-2024 у жіночій каное-двійці. Зокрема Людмила Лузан та Анастасія Рибачок випередили на останніх метрах дистанції команду Канади. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

За словами журналістів, на шляху до фіналу А українські спортсменки подолали два раунди: з другого місця кваліфікувалися до півфіналу, де фінішували третіми у своїй групі з четвертим найкращим часом серед усіх човнів.

"У фіналі змагатися з українками виходили чинні олімпійські чемпіонки, китаянки Сюй Шисяо та Сунь Мен'я, віцечемпіонки світу з 500-метрівки, іспанки Антія Хакоме та Марія Кобрера, представниці другої країни світового рейтингу - угорки Агнес Анна Кісс і Б'янка Нагі, серед інших дуетів", - додали у матеріалі. Відео дня

Під час старту на другій доріжці "синьо-жовті" були поза першою п'ятіркою лідерів. Екватор дистанції - 250 метрів, українки перетинали на шостому місці, з відставанням у 1.79 секунди.

Вже до п'ятірки спортсменки заїхали на другій половині дистанції, після чого спринтували й до другого місця на подіумі. На фініш українки прибули з часом 1:54.30 хвилини, позаду човна збірної Китаю, та вибороли "срібло".

Тому місця розподілилися таким чином:

Сюй Шисяо / Сунь Мен'я (Китай) 1:52.81 хвилини;

Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) +1.49;

Слоун Маккензі / Кейті Вінсент (Канада) +1.55.

Олімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, Парвіз Насібов завоював для України третє "срібло" на Олімпіаді-2024 в Парижі. Він поступився іранцю Саїду Есмаїлю Лейвесі. У підсумку поєдинок завершився з рахунком 6:5.

Також повідомлялось, що український боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу у вазі до 80 кілограмів. У бою за "золото" на Олімпіаді в Парижі йому вдалося перемогти представника Казахстану Нурбека Оралбая.

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