У фінальному матчі український борець поступився іранцю Саїду Есмаїлю Лейвесі.

Парвіз Насібов завоював для України третє "срібло" на Олімпіаді-2024 в Парижі. У фінальному матчі український борець (вага до 67 кг) поступився іранцю Саїду Есмаїлю Лейвесі.

Перший період українець провів дуже впевнено і переміг з рахунком 3:0.

Але у другому періоді іранець перехопив ініціативу. У підсумку поєдинок завершився з рахунко 6:5 на користь Есмаїля Лейвесі.

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Додамо, що одразу після бою Насібова бронзову нагороду спробує вибороти ще один українець, Жан Беленюк (категорія до 87 кг), який у своїй сутичці зійдеться з поляком Аркадіушем Кулінічем.

Олімпіада-2024 - останні новини

Напередодні український боксер Олександр Хижняк виборов "золото" на Олімпіаді-2024. У фіналі він переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

Це була вже третя золота медаль, яку вибороли українські спортсмени під час Олімпіади в Парижі.

Станом на ніч 8 серпня, Україна посідає 17 місце в олімпійському медальному заліку. На рахунку наших спортсменів 3 золотих медалі, 2 срібних і 3 бронзових. Ще одне "золото" завоювала для України Ярослава Магучіх. Вона була найкращою на змаганнях з прижків у висоту 4 серпня.

Крім того, Україна має золоту медаль з командного фехтування на шаблях. Перемогу здобули Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

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