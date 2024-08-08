Це вже другий олімпійський фінал для Хижняка у карʼєрі.

Українець Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу у вазі до 80 кілограмів. У бою за "золото" на Олімпіаді в Парижі він переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

Це вже другий олімпійський фінал для Хижняка у карʼєрі. В Токіо українець опинився за крок до "золота", але у підсумку поступився суперечливим нокаутом.

Нурбек Оралбай, з яким Хижняк змагався за олімпійське чемпіонство, є чинним чемпіоном світу у вазі до 80 кг. Вони вже зустрічалися на рингу в лютому 2023 рокую. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув перемогу саме Хижняк.

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Це вже третя золота медаль, яку вибороли українські спортсмени під час Олімпіади в Парижі.

Україна на Олімпіаді-2024

Станом на ніч 8 серпня, Україна посідає 17 місце в олімпійському медальному заліку. На рахунку наших спортсменів 3 золотих медалі, 2 срібних і 3 бронзових.

Ще одне "золото" завоювала для України Ярослава Магучіх. Вона була найкращою на змаганнях з прижків у висоту 4 серпня.

Крім того, Україна має золоту медаль з командного фехтування на шаблях. Перемогу здобули Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

"Срібло" додому привезуть Сергій Куліш (стрільба) та Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, паралельні бруси). "Бронзу" ж вибороли Ольга Харлан (фехтування), Ірина Геращенко (стрибки у висоту) та Михайло Кохан (метання молота).

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