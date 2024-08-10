На шляху до фіналу 25-річна українка перемогла трьох чемпіонок світу різних років.

Українська борчиня Ірина Коляденко здобула срібну медаль Олімпіади у Парижі.

У боротьбі за золото у ваговій категорії до 62 кг, Коляденко поступилася японці Сакурі Мотокі у фіналі Олімпійських ігор з жіночої боротьби. Хоча українська спортсменка відкрила рахунок, заробивши бал за пасивність суперниці, наприкінці першого періоду вона пропустила різку атаку, яка принесла японці 4 бали.

Після перерви українська борчиня активно намагалася переломити хід зустрічі, але Мотокі знову змогла провести кілька успішних накатів поспіль. Остаточний рахунок сутички - 1:12.

Відео дня

На шляху до фіналу 25-річна українка перемогла трьох чемпіонок світу різних років.

В даний час в активі України 12 медалей.

Україна на Олімпіаді-2024

Українські спортсменки вибороли "срібло" на Олімпіаді-2024 у жіночій каное-двійці. Зокрема Людмила Лузан та Анастасія Рибачок випередили на останніх метрах дистанції команду з Канади. На фініш українки прибули з часом 1:54.30 хвилини, позаду човна збірної Китаю.

А сьогодні олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк повернувся до Києва із золотою медаллю з Парижа. Спортсмен заявив, що цю нагороду він присвячує кожному українцю. "Ми разом з вами йшли до цієї нагороди, ви знаєте якої ціни ця медаль... Я дійсно присвячую цю нагороду кожному українцю. Всім, хто допомагав, підтримував мене, був поруч зі мною, вболівав за мене в усьому світі, я присвячую їм цю нагороду", - зазначив спортсмен.

Вас також можуть зацікавити новини: