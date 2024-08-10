Хеліф стала першою жінкою з Алжиру, яка коли-небудь завоювала золоту медаль з боксу на Олімпіаді.

Алжирська боксерка Імане Хеліф, яка раніше потрапила в гендерний скандал, виграла золото на Олімпіаді в Парижі.

Як пише Independent, Хеліф перемогла китаянку Ян Лю і виграла жіночий турнір у напівсередній вазі в Парижі, ставши першою жінкою з Алжиру, яка будь-коли завоювала золоту медаль з боксу на Олімпіаді.

Раніше 25-річна боксерка була дискваліфікована з жіночого чемпіонату світу за те, що нібито не пройшла тест на гендерну придатність.

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Геліф сказала, що, вигравши золото, вона надіслала Міжнародній боксерській асоціації, яка раніше відсторонила її від змагань, повідомлення про те, що вона зберегла свою "гідність і честь".

"Що стосується того, чи маю я право чи ні, жінка я чи ні: я зробила багато заяв у ЗМІ, я повністю кваліфікована, я жінка, я народилася жінкою, я жила жінкою. У цьому немає жодних сумнівів", - заявила вона, зазначивши, що звинувачення "надають її успіху особливого смаку".

Раніше повідомлялося, що до скандалу з Іман Хеліф причетні російські дезінформатори, які використовують цей інфопривід для нападок на Олімпіаду.

Як писало Associated Press, дезінформаційні мережі, пов'язані з Кремлем, акцентували увагу на критиці Хеліф, яка зіткнулася з необґрунтованими запитаннями щодо її статі. Безпідставні твердження про те, що вона чоловік або трансгендер, з'явилися після того, як проросійська Міжнародна боксерська асоціація заявила, що вона провалила тест на придатність перед торішнім чемпіонатом світу з боксу.

Олімпіада в Парижі - новини

Україна посіла друге місце на Олімпіаді-2024 у жіночій каное-двійці.

Також український боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном із боксу у вазі до 80 кілограмів. У бою за "золото" на Олімпіаді в Парижі йому вдалося перемогти представника Казахстану Нурбека Оралбая.

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