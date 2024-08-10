За словами спортсмена, він пишається тим, що зміг гідно представити Україну.

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк повернувся до Києва із золотою медаллю з Парижа. За його словами, цю нагороду він присвячує кожному українцю, повідомляє "Еспресо".

"Ми разом з вами йшли до цієї нагороди, ви знаєте якої ціни ця медаль. Тому я хотів би привітати кожного з вас, усіх українців, з цією нагородою. Я дійсно присвячую цю нагороду кожному українцю. Всім, хто допомагав, підтримував мене, був поруч зі мною, вболівав за мене в усьому світі, я присвячую їм цю нагороду", - зазначив спортсмен.

Також він висловив вдячність українським прикордонникам та військовим, які захищають рідну країну.

"Кожного разу, коли я знаходжусь на змаганнях або готуюсь до них, бачив, що у Полтавській області повітряна тривога, звісно, я хвилювався за Україну, свою родину і сподівався на наших військових, що вони захистять нас з вами і завдяки цьому мені було спокійно і я міг виконувати свою роботу", - заявив Хижняк.

Боксер додав, що пишається тим, що є полтавцем та українцем.

"Я пишаюся тим, що я полтавець, що я українець. Я пишаюся тим, що зміг гідно представити нашу країну на найвищих змаганнях Олімпійського спорту. Я вітаю всіх вас з цим", - підсумував він.

Олімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, українські спортсменки вибороли "срібло" на Олімпіаді-2024 у жіночій каное-двійці. Зокрема Людмила Лузан та Анастасія Рибачок випередили на останніх метрах дистанції команду Канади. На фініш українки прибули з часом 1:54.30 хвилини, позаду човна збірної Китаю.

Також повідомлялось, що українець Жан Беленюк став бронзовим призером Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Спортсмену вдалося здолати поляка Аркадіуша Кулініча.

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