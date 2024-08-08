У поєдинку за третє місце у змаганнях із греко-римської боротьби українець здолав поляка Аркадіуша Кулініча.

Українець Жан Беленюк став бронзовим призером Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У поєдинку за третє місце у змаганнях із греко-римської боротьби (вага до 87 кг) українець здолав поляка Аркадіуша Кулініча.

Перший період Беленюк програв із рахунком 0:1, утім, по перерві зібрався з силами і подужав суперника - 3:1.

Додамо, що цей поєдинок став для 33-річного Беленюка останнім у кар'єрі. При цьому, здобувши "бронзу" Олімпіади-2024, українець став володарем усього комплекту нагород ОІ, додавши його до "срібла" Ігор у Ріо-де-Жанейро-2016 та "золота" у Токіо-2020.

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Олімпіада-2024 - останні новини

Перед поєдинком Жана Беленюка Парвіз Насібов завоював для України третє "срібло" на ОІ-2024. У фінальному матчі український борець поступився іранцю Саїду Есмаїлю Лейвесі.

Перший період українець провів дуже впевнено і переміг з рахунком 3:0. Але у другому періоді іранець перехопив ініціативу. У підсумку поєдинок завершився з рахунко 6:5 на користь Есмаїля Лейвесі.

Напередодні ж український боксер Олександр Хижняк виборов "золото" на Олімпіаді-2024. У фіналі він переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая.

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