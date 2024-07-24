Це місто вже приймало Олімпіаду 2002 року.

Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) знову прийматиме Олімпійські ігри у 2034 році. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

За заявку Солт-Лейк-Сіті проголосували 83 члени, а проти - 6. Столиця штату Юта була єдиним кандидатом. Губернатор штату Спенсер Кокс пообіцяв виконати всі вимоги МОК у процесі підготовки, пише AP. Зокрема, офіційні особи Олімпійських ігор включили до контракту з містом, яке приймає, пункт, у якому вимагалося, щоб місцева влада співпрацювала з приводу розслідувань щодо допінгу.

Заявка на проведення Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті оцінюється в $4 млрд.

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На підготовку до Олімпіади Солт-Лейк-Сіті буде надано майже 10 років - найтриваліший період на тлі довгострокових побоювань щодо зміни клімату, яка впливає на зимові види спорту, і скорочення числа потенційних господарів.

Олімпіала в Солт-Лейк-Сіті 2002 року

Зимові ігри в Солт-Лейк-Сіті 2002 року потрапили в історію через скандал із хабарництвом, що вибухнув 1998 року, коли члени МОК шукали й отримували прихильність від представників передвиборчої кампанії. Це спричинило радикальні антикорупційні реформи в МОК.

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