Країна призупинила виплати внесків до Всесвітнього антидопінгового агентства.

США призупинили виплату внесків на суму $3,6 млн до Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) за минулий рік.

Як повідомляють джерела Reuters, знайомі з ситуацією, заборгованість США WADA може привести до того, що країну позбавлять права на проведення Чемпіонату світу з футболу 2026 року та Олімпійських ігор-2028, а американським спортсменам доведеться виступати на змаганнях без національного прапора та гімну.

Зазначається, що позиція США щодо припинення виплат WADA полягає в тому, щоб змусити спортивний наглядовий орган запроваджувати глобальні реформи.

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Вчора було оголошено всі бої андеркарда перед поєдинком між чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBO Денисом Берінчиком та американцем Кейшоном Девісом. Зокрема, на ринг вийде онук легендарного Мухаммеда Алі - Ніко Алі Волш. Поки ім'я його суперника не оголошено.

Ніко Алі Волш розпочав кар'єру в професійному боксі 2021 року. На даний час він провів 10 поєдинків і здобув 8 перемог. Боксер програв тільки один раз.

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