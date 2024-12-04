До цього часу від міжнародних змагань з хокею на траві були відсторонені лише 2 країни - Росія та Білорусь.

Європейська федерація хокею відсторонила всі національні та молодіжні збірні України з хокею на траві від усіх міжнародних змагань. Як повідомляє "Суспільне. Спорт", причиною таких дій стала заборгованість Української федерації перед європейською у розмірі понад 30 тисяч євро.

"Через те, що в Української федерації хокею виявились борги перед Європейською федерацією, усі збірні України з хокею на траві зняті з чемпіонатів Європи-2025 та отримали заборону відвідувати будь-які міжнаціональні змагання. Йдеться про жіночу, чоловічу та обидві молодіжні збірні", - мовиться у публікації.

При цьому, за словами старшої тренерки жіночої збірної України Світлани Макаєвої, Брюссельський офіс Європейської федерації стверджує, що Федерація хокею на траві України заборгувала понад 32 тисячі євро, у тому числі внески за змагання.

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Так, Макаєва зазначає, що збірній гроші перераховувало Міністерство молоді та спорту, і з цих коштів сплачувалися на рахунок Федерації України внески збірної за участь у змаганнях. Українська федерація мала ці гроші перерахувати Європейській федерації, але, схоже гроші за призначенням не дійшли, зазначається у публікації.

Варто зазначити, що до листопада 2024 року від міжнародних змагань з хокею на траві були відсторонені лише 2 країни - Росія та Білорусь - їх дискваліфікували через вторгнення в Україну.

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