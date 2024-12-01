Ярослава Магучіх у 2024 році досягла безлічі нагород, що зробило її найкращою серед спортсменок у небегових дисциплінах.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала найкращим спортсменом-легкоатлетом світу у 2024 році, поза біговими дисциплінами за версією World Athletics.

Повідомляється, що їй вдалося опинитися на першому місці завдяки дебютному "золоту" на Олімпіаді та на чемпіонаті Європі. Крім того, Магучіх здобула третю поспіль перемогу у фіналі Діамантової ліги і стала світовою рекордсменкою з результатом (2.10 метра).

За звання найкращої легкоатлетки світу цього року Ярославі вдалося випередити олімпійську чемпіонку з семиборства Нафіссату Тіам із Бельгії, яка теж була фіналісткою номінації.

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Відомо, що Магучіх тричі потрапляла до списку претенденток і вперше перемогла. Це також перша перемога за 37 років загалом - для України.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 4 серпня 2024 року Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вибороли золоту та бронзову медалі на Олімпійських іграх у Парижі. Магучіх вдалося подолати висоту у два метри.

Крім того, спортсменка розповіла про бажання побити олімпійський рекорд уже після того, як вона побила світовий.

"Організм витратив на це стільки енергії, що я дня чотири просто ходила і нічого не могла робити. Хоча ментально я вже була готова до цієї висоти. А фізично - так і ще раніше, ще коли стрибала 2,06 у приміщенні та 2,05 у Брюсселі", - пояснила спортсменка про стан після того, як вона стрибнула вище за всіх.

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