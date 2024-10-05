Магучіх поділилась, що вона після свого світового рекорду "довго відходила".

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх заявила, що має намір перевершити свій світовий рекорд. Вона розповіла про бажання побити олімпійський рекорд і "вписати там українське ім'я".

"Скажу так, якщо у 2021-му були взагалі мої перші Олімпійські ігри, то в 2024-му – перші пробні після світового рекорду. Й після них уже починається підготовка до Лос-Анджелеса", - сказала чемпіонка, повідомляє sport.ua.

Магучіх поділилась, що вона після свого світового рекорду "довго відходила".

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"Організм витратив на це стільки енергії, що я дні чотири просто ходила й нічого не могла робити. Хоча ментально я вже була готова до цієї висоти. А фізично - так і ще раніше, ще коли стрибала 2,06 у приміщенні й 2,05 у Брюсселі. Але тоді, можливо, психологічно все ж не була такою стійкою", - пояснила спортсменка.

За словами українки, вона має намір перевершити власний світовий рекорд. Чемпіонка додала:

"Зараз уже готова й сама хочу перевершувати 2,10, але це рекорд. Це висота, яку люди інколи стрибають один раз і все. Та мені хочеться вище. Думаю, до 2,15 можна стрибати – є такі сили".

Успіхи Ярослави Магучіх

7 липня Магучіх вдалося встановити новий світовий рекорд у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі. Магучіх з першої спроби взяла висоту у 2,10 м і побила 37-річний рекорд, який установила Стефка Костадінова.

Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали золоту та бронзові медалі у стрибках у висоту на Олімпійських іграх у Парижі. Магучіх подолала висоту в два метри, а Геращенко стрибнула на 1,95 метри.

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