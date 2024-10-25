Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно ратифікувала світовий рекорд зі стрибків у висоту української спортсменки.

Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою.

Міжнародна федерація ратифікувала тріумфальний стрибок у висоту, який Ярослава здійснила на змаганнях у Парижі цього літа, стрибнувши на 2,10 метра, повідомляється на офіційному сайті федерації.

"Українка Магучіх покращила один з найстаріших світових рекордів, коли 7 липня стрибнула на 2,10 м на паризькому турнірі Meeting de Paris, який є частиною Діамантової ліги", – йдеться в повідомленні.

Успіхи Ярослави Магучіх

7 липня Магучіх вдалося встановити новий світовий рекорд у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі. Магучіх з першої спроби взяла висоту у 2,10 м і побила 37-річний рекорд, який установила Стефка Костадінова.

Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали золоту та бронзові медалі у стрибках у висоту на Олімпійських іграх у Парижі. Магучіх подолала висоту в два метри, а Геращенко стрибнула на 1,95 метри.

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