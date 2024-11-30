Однак олігарх через діючі санкції все одно не зможе відвідувати багато міжнародних змагань.

Російського мільярдера Алішера Усманова знову обрали президентом Міжнародної федерації фехтування. Він повернувся на свою посаду, яку залишив після того, як проти нього ввели санкції США та країни ЄС через повномасштабну війну РФ проти України, пише Bloomberg.

У виданні нагадали, що Усманов залишив свою посаду в березні 2022 року та заявив, що буде боротися в судах проти "наклепницьких звинувачень".

За інформацією російських ЗМІ, кандидатуру олігарха підтримали 103 країни, серед яких було і кілька країн ЄС.

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"Я вдячний міжнародній фехтувальній сім'ї за довіру і підтримку, які переконали мене в тому, що моє рішення балотуватися на пост президента FIE є правильним", - наголосив Усманов у своїй заяві.

Водночас поки діятимуть санкції, Усманов не зможе працювати у швейцарській штаб-квартирі федерації та не зможе відвідувати багато міжнародних змагань, серед яких і літні Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

"Я продовжу вживати всіх необхідних заходів, щоб юридично необґрунтовані обмеження, накладені на мене, не були поширені на FIE та її діяльність", - сказав олігарх.

Що відомо про Алішера Усманова

Алішер Усманов заснував російську інвестиційну групу USM, яка контролює гірничодобувну компанію "Металоінвест". Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки олігарха становлять близько 13 млрд доларів.

Раніше мільярдер був інвестором англійського футбольного клубу "Арсенал", а група USM була спонсором футбольної команди "Евертон" до 2022 року.

Також відомо, що Усманов є почесним громадянином Узбекистану, де він і народився.

"Після відставки з FIE він зосередився на боротьбі в європейських судах зі ЗМІ, які пов'язували його з президентом Росії Володимиром Путіним, і зумів виграти ці справи. Однак його апеляція проти санкцій ЄС не була успішною", - підкреслили в Bloomberg.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, Велика Британія запровадила великий пакет санкції проти РФ. Обмеження були запроваджені проти 56 юридичних та фізичних осіб, щоб зашкодити військовим діям російського диктатора Володимира Путіна та "зловмисній діяльності Росії в усьому світі".

Також повідомлялось, що США запровадили санкції проти майже 400 фізичних осіб та компаній з кількох країн світу, які допомагають Росії воювати проти україни. Здебільшого вони займаються постачанням мікрочипів, запобіжників та передової електроніки.

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