Бій відбудеться на "Медісон-сквер-гарден".

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO, український боксер Денис Берінчик повертається на ринг, де зустрінеться з американським бійцем Кейшоном Девісом.

Поєдинок анонсувала промоутерська компанія Top Rank. Берінчик та Девіс вийдуть на ринг 14 лютого 2025 року у Нью-Йорку, США. Боксери зустрінуться на "Медісон-сквер-гарден".

Для українця це буде вже 20-й поєдинок на професійному ринзі. Усі свої попередні бої Берінчик виграв. В активі чемпіона 9 нокаутів.

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Зазначимо, що бій проти Девіса стане для Берінчика першим захистом титулу WBO, який він здобув у травні 2024 року у поєдинку з мексиканцем Емануелем Наваррете.

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Українець Олександр Усик визнаний найкращим боксером 2024 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). У травні та грудні 2024 року він переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі.

Крім того, чемпіон світу за версією IBF у категорії перша важка вага Джай Опетая заявив, що хоче вийти на ринг з Олександром Усиком. За його словами, це буде для нього мрією. Він зазначив, що був би радий битися з українцем на рингу.

Тим часом авторитетний портал BoxRec назвав найкращого українського боксера за всю історію. Ним визнали Володимира Кличка. Він пішов зі спорту в 2017 році з 64 перемогами, 54 з яких було здобуто нокаутом. Олександр Усик став другим у рейтингу.

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