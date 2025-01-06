Український боксер "постійно демонстрував свої виняткові навички за межами України", наголосили у Всесвітній боксерській раді.

Найкращим боксером 2024 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) став українець Олександр Усик, який у травні та грудні 2024 року переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, повідомляє WBC.

"Усик успішно захистив свій пояс WBC у важкій вазі у грудні минулого року, зміцнивши свою позицію як домінуючої сили у важкій вазі", - зазначили у Всесвітній боксерській раді.

Також підкреслили, що Усик "постійно демонстрував свої виняткові навички за межами України, демонструючи свій глобальний вплив на спорт".

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"Ці досягнення зміцнюють спадщину Усика як одного з найкращих боксерів свого покоління", - підсумувували у WBC.

Олексанр Усик: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, після перемоги над Ф’юрі володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик підняв над головою оригінальну шаблю гетьмана Мазепи. Унікальний артефакт побачили мільйони глядачів в усьому світі.

Чемпіон світу за версією IBF у категорії перша важка вага Джай Опетая заявив, що хоче провести бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Усика. Однак Опетая не впевнений, що цей бій може відбутися в найближчому майбутньому.

У мережі набуло популярності відео чотирирічної давнини із промовою британця Ф’юрі, де він зневажливо відгукується про українця Усика. Зокрема британський боксер називав українського "невідомим і нецікавим" і відмовлявся з ним проводити поєдинок.

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