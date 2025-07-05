Він зазначив, що місця там багато, а сам бій відбудеться вже наступного року.

У 2026 році вирішальний бій турніру зі змішаних єдиноборств UFC пройде в Білому домі.

Таке оголошення зробив президент США Дональд Трамп на мітингу в Айові. За його словами, це буде "бій чемпіонів", подивитися який зберуться до 25 тис. осіб.

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Звертаючись до присутніх на мітинг, Трамп, який цього року відвідав уже кілька боїв UFC, сказав: "Тут є такі, хто дивиться UFC? Ми збираємося провести бій UFC. І бій цей ми збираємося провести - ви собі тільки уявіть - на території Білого дому. Місця у нас там багато".

Прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт підтвердила плани Трампа, написавши в соцмережі X: "Це буде ЕПІЧНИЙ БОЙ!".

Глава UFC Дейна Вайт, у якого з Трампом давня дружба, сказав: "Ми проведемо неймовірні заходи, деякі професійні, а деякі аматорські".

Трамп зазначив, що бій UFC увійде до довгого списку заходів, приурочених до 250-річного ювілею незалежності США, який відзначатимуть 4 липня 2026 року.

Інші новини про UFC

Наприкінці зими стало відомо, що український боксер Олександр Усик хоче битися з чемпіоном UFC перед завершенням кар'єри. Українець мав намір провести ще два бої, після чого піде з боксу.

Раніше зірка UFC Макгрегор зламав ніс діджею після хрещення свого сина у Ватикані. На ірландського бійця вже подали до суду.

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