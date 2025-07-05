У 2026 році вирішальний бій турніру зі змішаних єдиноборств UFC пройде в Білому домі.
Таке оголошення зробив президент США Дональд Трамп на мітингу в Айові. За його словами, це буде "бій чемпіонів", подивитися який зберуться до 25 тис. осіб.
Звертаючись до присутніх на мітинг, Трамп, який цього року відвідав уже кілька боїв UFC, сказав: "Тут є такі, хто дивиться UFC? Ми збираємося провести бій UFC. І бій цей ми збираємося провести - ви собі тільки уявіть - на території Білого дому. Місця у нас там багато".
Прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт підтвердила плани Трампа, написавши в соцмережі X: "Це буде ЕПІЧНИЙ БОЙ!".
Глава UFC Дейна Вайт, у якого з Трампом давня дружба, сказав: "Ми проведемо неймовірні заходи, деякі професійні, а деякі аматорські".
Трамп зазначив, що бій UFC увійде до довгого списку заходів, приурочених до 250-річного ювілею незалежності США, який відзначатимуть 4 липня 2026 року.
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