UEFA виступає проти повернення російських клубів та збірних на міжнародні турніри, - The Guardian

Проти допуску росіян виступає низка національних футбольних федерацій Європи, зокрема англійська, французька та німецька.

UEFA (Союз європейських футбольних асоціацій) готова заблокувати повернення російських команд до міжнародних футбольних змагань після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово зняв з країни дискваліфікацію. Про це пише The Guardian.

UEFA поки що не прокоментувала ситуацію, але джерела в кількох національних асоціаціях заявили, що немає реальних перспектив повернення російських команд до європейського футболу. Відповідно, на чемпіонат світу, оскільки, хоча це турнір FIFA, відбіркові змагання до чемпіонату світу проводить UEFA. Багато найбільших західноєвропейських асоціацій та федерацій, зокрема в Англії, Німеччині та Франції, як і раніше, категорично проти повернення Росії.

Зазначається, що три роки тому UEFA була змушена відмовитися від планів щодо повернення російських команд на молодіжні чемпіонати після негативної реакції з боку щонайменше десятка своїх членів і не хоче повторення подібної ситуації. Президент UEFA Олександр Чеферін переобиратиметься наступного року, тому навряд чи ризикне відштовхнути значну частину свого електорату.

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FIFA більш відкрита до повернення Росії: її голова Джанні Інфантіно чітко дав зрозуміти, що вітав би повернення країни. Президент FIFA залишається близьким до Володимира Путіна, співпрацюючи з ним в організації чемпіонату світу 2018 року в Росії, і допоміг організувати участь юнацької збірної Росії до 15 років у молодіжному чемпіонаті світу в жовтні в Азербайджані.

У лютому Інфантіно заявив, що FIFA розгляне можливість реінтеграції російських команд. Тоді він сказав:

"Ця заборона нічого не дала, вона лише породила ще більше розчарування та ненависті".

Важливо, що навіть якщо FIFA зробить радикальний крок, дозволивши Росії брати участь у відбіркових матчах чемпіонату світу через іншу конфедерацію, як це відбувається з Ізраїлем, що виступає в Європі, це може не вирішити проблему, оскільки європейські команди можуть пригрозити бойкотом, якщо Росія вийде на чемпіонат світу.

Зазначається, що російське питання може спричинити ще один серйозний розкол між двома найвпливовішими організаціями у світовому футболі.

Рішення МОК щодо РФ

Рішення МОК скасувати дискваліфікацію Російського олімпійського комітету, що діяла з жовтня 2023 року, відкриває шлях для участі російських спортсменів і команд в Іграх у Лос-Анджелесі в 2028 році. У літніх Іграх 2024 року в Парижі та зимових Іграх 2026 року в Мілані-Кортіні брали участь лише 27 російських спортсменів, які пройшли перевірку на предмет відсутності публічної підтримки війни проти України. Однак після скасування цієї дискваліфікації кілька сотень росіян зможуть взяти участь в Іграх у Лос-Анджелесі.

МОК чітко дав зрозуміти, що окремі види спорту мають право самостійно ухвалювати рішення щодо Росії, і участь Росії у футбольних змаганнях 2028 року неможлива, оскільки кваліфікаційні турніри вже розпочалися.

FIFA заявила, що перегляне свою позицію щодо заборони на участь російських команд, введеної після повномасштабного вторгнення в Україну чотири роки тому. У вівторок було заявлено, що організація "проаналізує рішення, перш ніж ухвалювати рішення щодо подальших кроків".

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