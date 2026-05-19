Склад збірної Португалії на ЧС-2026: кого Мартінес викликав, окрім 41-річного Роналду

Роберто Мартінес офіційно оприлюднив список футболістів, які вирушать на майбутній чемпіонат світу.

Кріштіану Роналду готується до рекордної шостої участі у чемпіонаті світу після включення до складу збірної Португалії. Головний тренер Роберто Мартінес підтвердив місце ветерана в команді та підкреслив, що Діогу Жота, який трагічно загинув в автомобільній аварії в Іспанії минулого року, стане символом глибокої мотивації для колективу, який прагне завоювати свій перший титул чемпіонів світу.

Мартінес обрав 41-річного Роналду та ще 26 гравців, щоб завоювати для Португалії дебютний трофей чемпіонату світу, пише The Independent. Як широко очікується, цей турнір стане останньою спробою Роналду завоювати найбажаніший приз у футболі, а також його першим чемпіонатом світу з тих пір, як він покинув елітний європейський футбол заради Саудівської Аравії.

Він і його давній суперник, аргентинець Ліонель Мессі, можуть стати першими футболістами, які зіграли на шести чемпіонатах світу.

Роналду вже утримує рекорд за кількістю матчів (226) і голів (143) за чоловічу національну збірну, а також є єдиною людиною, яка забивала на п'яти чемпіонатах світу. Але цей турнір "однозначно" стане для нього останнім чемпіонатом світу, заявив він особисто ще наприкінці минулого року.

Товариш Роналду по команді "Аль-Наср" Жоау Фелікс, Бернарду Сілва з "Манчестер Сіті" та Бруну Фернандеш з "Манчестер Юнайтед" також увійшли до складу збірної. Представники "Парі Сен-Жермен" Нуну Мендеш, Вітінья, Жоау Невеш і Гонсалу Рамуш теж потрапили до цього списку.

Мартінес обрав для своєї заявки чотирьох голкіперів.

Склад збірної Португалії

Воротарі: Діогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхемптон Вондерерс"), Руй Сілва ("Спортинг" Лісабон), Рікарду Велью ("Генчлербірлігі").

Захисники: Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Жоау Канселу ("Барселона"), Діогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Нуну Мендеш ("Парі Сен-Жермен"), Нельсон Семеду ("Фенербахче"), Матеус Нунес ("Манчестер Сіті"), Гонсалу Інасіу ("Спортинг" Лісабон), Ренату Вейга ("Вільярреал"), Томаш Араужу ("Бенфіка").

Півзахисники: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Вітінья ("ПСЖ"), Жоау Невеш ("ПСЖ"), Рубен Невеш ("Аль-Хіляль"), Саму Кошта ("Майорка").

Нападники: Кріштіану Роналду ("Аль-Наср"), Рафаель Леау ("Мілан"), Жоау Фелікс ("Аль-Наср"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ"), Педру Нету ("Челсі"), Франсішку Консейсау ("Ювентус"), Гонсалу Гедеш ("Реал Сосьєдад"), Франсішку Трінкан ("Спортинг" Лісабон).

Португалія потрапила до групи K разом із Колумбією, Узбекистаном і Конго. Вона розпочне свій шлях матчем проти Конго 17 червня в Х'юстоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Чемпіонат світу-2026 може серйозно вплинути екстремальна спека.

