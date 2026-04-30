Перемога в хаосі: Роналду потрапив у 'грандіозний конфлікт' після матчу

Черговий матч "Аль-Насра" вибухнув хаосом після фінального свистка

Матч саудівської професійної ліги між "Аль-Наср" та "Аль-Ахлі" завершився перемогою команди Кріштіану Роналду з рахунком 2:0, однак після фінального свистка на полі спалахнув масштабний конфлікт, пише Mirror.

Голи у зустрічі забили сам Кріштіану Роналду та Кінгслі Коман, що дозволило "Аль-Насру" зміцнити позиції у верхній частині турнірної таблиці та продовжити переможну серію.

Попри перемогу, святкування швидко переросло в хаос. Повідомляється про суперечку між Меріхом Деміралом і Роналду одразу після завершення матчу. До конфлікту також були залучені інші гравці, зокрема Іван Тоні та Наваф Бушал, між якими відбулися емоційні словесні перепалки.

Відео дня

Напруження на полі супроводжувалося активною жестикуляцією та спробами інших футболістів розняти учасників інциденту.

Попри інцидент, частина гравців "Аль-Насра" продовжила святкування перемоги разом із вболівальниками. Роналду під час післяматчевого інтерв’ю натякнув на свою спортивну перевагу, заявивши про численні титули та досвід перемог.

Футболіст також розкритикував атмосферу в лізі, заявивши, що постійні скарги гравців та суперечки із суддівством шкодять іміджу чемпіонату. Він наголосив, що ліга повинна орієнтуватися на рівень провідних європейських турнірів.

Після матчу Меріх Демірал публічно розкритикував суддівство, заявивши про несправедливе ставлення та надмірну напругу в матчі.

Роналду в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав перше вилучення у своїй карʼєрі, граючи за національну команду. Це сталося у матчі п'ятого туру відбору на ЧС-2026, в якому Португалія грала проти збірної Ірландії.

Роналду вийшов у стартовому складі, а на 59-й хвилині в боротьбі із захисником суперників вдарив Дара O'Ші ліктем. Шведський арбітр показав 40-річному футболісту червону картку, після чого зірковий нападник вимушено покинув поле.

