Турецький клуб з двома українцями у складі проведе матч з російським 'Зенітом'

Матч запланований на час міжнародних пауз.

Турецький футбольний клуб "Трабзонспор", в якому грають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, планує провести товариську гру із російським "Зенітом". Про це турецький клуб повідомив на своїй сторінці в "X".

Зазначається, що гра пройде 15 листопада – в період, коли в національних турнірах відбудеться пауза на тлі матчів збірних. В коментарях до цього допису частина турецьких вболівальників розкритикувала клуб за рішення провести матч з росіянами.

Зазначимо, що 14 листопада збірна України зіграє матч Ліги Націй проти Північної Ірландії. А 17 листопада – проти національної команди Грузії. Маліновський регулярно викликається на матчі збірної України у різних турнірах, тому він, швидше за все, не поїде на гру з російським клубом. Що стосується Батагова, то він також раніше отримував виклик до національної команди. Однак наразі український захисник продовжує відновлення після травми і його участь у матчах збірної лишається під питанням.

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Додамо, що турецькі клуби не грали з російськими з сезону 2019/20. тоді "Трабзонспор" зустрічався з "Краснодаром" у груповому етапі Ліги Європи. Наразі в "Трабзонспорі" відбувається період активної турбулентності. У перших трьох матчах чемпіонату турецький гранд здобув лише одну перемогу. Також турки поступилися "Ференцварошу" в плей-офф кваліфікації Ліги Європи, вилетівши до основного етапу Ліги конференцій. Ці результати призвели до відставки головного тренера клубу Фатіха Текке.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інший зірковий українець змінив клуб. Михайло Мудрик пішов з одного лондонського клубу "Челсі" в інший – "Тоттенгем". Футболіст перейшов до складу "шпор" на правах оренди з можливою опцією викупу. Зазначимо, що новий клуб Мудрика очолює знайомий українському футболісту Роберту Де Дзербі, який свого часу тренував Мудрика в "Шахтарі".

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