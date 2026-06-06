Маліновський офіційно перейшов в новий клуб: відомі подробиці

Нещодавно українець покинув італійський футбольний клуб Дженоа, де провів останні три сезони.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський приєднався до турецького клубу Трабзонспор як вільний агент і підписав контракт на три роки, повідомляє NV, посилаючись на пресслужбу клубу.

Примітно, що нещодавно стало відомо, що Маліновський покинув італійський футбольний клуб Дженоа, де провів останні три сезони. Причиною стало те, що клуб не продовжив контракт із 33-річним українцем.

Видання зазначило, що за сезон 2025/26 Маліновський провів за Дженоа 34 матчі у чемпіонаті Італії. Зокрема, він забив шість голів і зробив три гольові передачі. Раніше вихованець донецького Шахтаря виступав у Європі за Генк, Аталанту та Марсель.

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Відомо, що футбольний клуб Трабзонспор завершив чемпіонат Туреччини на третьому місці і зіграє у відборі Ліги Європи. Новий клуб Маліновського також виграв Кубок Туреччини-2026.

За Трабзонспор продовжує виступати український захисник Арсеній Батагов. Також нещодавно турецький клуб продав вінгера збірної України Олександра Зубкова, який гратиме за грецький АЕК.

Інші новини футболу

Раніше УНІАН повідомляв, що український захисник Ілля Забарний прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА клубу "Парі Сен-Жермен", за який наразі виступає. Українець вийшов на церемонію нагородження, загорнувшись у прапор України, а згодом святкував перемогу разом із командою просто на полі. Забарний заявив, що це фантастичний клуб та подякував всім. Окрім цього, футболіст додав, що він пишається тим, що українець, оскільки народ України сильний та не здається.

Також ми писали, що найкращим голом сезону-2025/26 у Лізі конференцій УЄФА визнаний гол 19-річного бразильського півзахисника "Шахтаря" Ізакі Сілви. Його він забив у першому матчі 1/8 фіналу проти польського "Леха". Примітно, що до топ-10 рейтингу потрапив і ще один гравець "Шахтаря" - гол нападника Егіналду, забитий у відповідному матчі півфіналу проти "Крістал Пелас" (1:2), посів сьоме місце.

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