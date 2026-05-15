Український футболіст Руслан Маліновський залишає 'Дженоа': де він може продовжити кар'єру

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський офіційно залишить команду за підсумками сезону 2025/26, повідомив футбольний клуб в соцмережі Х.

В заяві клуб розмістив слова вдячності й зазначив, що Генуя залишиться домом футболіста:

"Дякуємо тобі, Руслане, за цю чудову пригоду, яку ми пережили разом, з червоним і синім кольорами, що назавжди закарбувалися на нашій шкірі. У добрі й лихі часи твоя мужність і любов до футболки залишаться незгладимими. Вся Генуя надсилає тобі теплі вітання і готова влаштувати тобі овацію стоячи в тому місці, яке протягом цих років було і залишатиметься твоїм домом. Від самого початку і назавжди".

Примітно, що в сезоні 2025/26 Маліновський провів 34 матчі за "Дженоа" в усіх турнірах. Український півзахисник є одним з двох найкращих бомбардирів "грифонів" у Серії А: забив шість голів, також в його активі три асисти.

Примітно, що 32-річний Маліновський провів за "Дженоа" 74 матч, забив 10 голів, віддав 8 асистів.

За даними, наступним клубом Маліновського може стати турецький "Трабзонспор". За інформацією видання Gunebakis українець погодив умови контракту на два роки з опцією продовження ще на рік.

У випадку, якщо Маліновський таки доєднається до "Трабзонспору", він стане третім українцем в команді.

Раніше УНІАН повідомляв, що нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик відновив тренування із командою після операції на нозі. Футболіст зазнав ушкодження у січні під час матчу 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче". Довбик провів на полі лише 26 хвилин, після чого травмувався. Проте він відзначився забитим м'ячем. Примітно, що 19 січня 2026 року Довбик повідомив, що переніс операцію - попередніми термінами відновлення були 3-4 місяці.

Також ми писали, що український нападник лондонського клубу "Челсі" Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки. Відповідне рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії (FA) у справі про допінг. Примітно, що це максимальне покарання. Український футболіст вже подав апеляцію на рішення FA. Влітку 2025 року FA підтвердила, що футболіста звинуватили в порушенні антидопінгових правил. У його організмі під час ігор за збірну України були виявлені сліди забороненої речовини.

