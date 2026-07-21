'Я був на їхньому місці': Усик назвав офіційну причину відмови від чемпіонських титулів

Боксер розповів, що для нього зараз важливіше за пояси.

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, боксер Олександр Усик в інтерв'ю FightHype розповів, чому вирішив звільнити свої чемпіонські пояси.

За словами боксера, він і надалі продовжує тренуватися та рухатися за власним кар'єрним планом, тож пояси йому вже не потрібні.

"Я продовжую тренуватися. Я продовжую будувати свій кар'єрний план. Я звільнив свої пояси, тому що за цей період тричі був абсолютним чемпіоном світу. Тепер у нас є нові молоді хлопці, які стояли в черзі й чекали на пояси. Я був на їхньому місці й теж чекав. Я все розумію. Навіщо мені тримати всі пояси? Я звільнив їх, щоб суперважка вага почала рухатися. Я теж чекаю і дивлюся, що відбуватиметься. У мене самого залишився останній танець", – сказав Усик.

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Боксер додав, що уважно стежитиме за тим, як розвиватиметься боротьба за титули в суперважкій вазі тепер, коли пояси вільні.

"Останній танець" Усика - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів, якими володів у надважкій вазі. Відповідну заяву боксер опублікував у соцмережах, зазначивши, що це рішення не означає завершення його спортивної кар'єри – попереду в нього ще один, завершальний бій.

Також Усик і колишній чемпіон світу Вайлдер ведуть переговори про прощальний бій українця, який може відбутися у США. За інформацією директора команди Усика Сергія Лапіна, саме американець є головним кандидатом на роль суперника. Сторони ведуть переговори із Zuffa Boxing, однак остаточних домовленостей поки немає.

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