'Пишаюсь тим, що я українець': Забарний емоційно прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів

Український захисник святкував перемогу ПСЖ у фіналі з прапором України та заявив, що пишається своїм народом.

Український захисник Ілля Забарний прокоментував перемогу Ліга чемпіонів УЄФА, яку здобув його клуб – "Парі Сен-Жермен".

Після фінального матчу українець вийшов на церемонію нагородження, загорнувшись у прапор України, а згодом святкував перемогу разом із командою просто на полі.

"Це неймовірно, фантастичний клуб. Я хочу подякувати всім. Ми багато працювали і заслужили це. Я пишаюся тим, що я українець. Ми сильні люди, наш народ сильний, ми не здаємося", – заявив Забарний в етері TNT Sports.

Відео дня

У фіналі, який відбувся в Будапешті, ПСЖ зустрічався з "Арсеналом". Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися парижани – 4:3. Забарний з'явився на полі у другому екстра-таймі.

Перемога ПСЖ у Лізі чемпіонів

23-річний футболіст став четвертим українцем в історії, якому вдалося виграти Лігу чемпіонів. Для ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке цей титул став другим поспіль. Минулого сезону французький клуб у фіналі розгромив "Інтер" з рахунком 5:0.

Португальський півзахисник ПСЖ Вітінья був визнаний найкращим гравцем матчу.

Вас також можуть зацікавити новини: