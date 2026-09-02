Мудрик гратиме за новий клуб: куди перейшов українець

Угода з українцем буде розрахована до кінця сезону 2026/27.

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик офіційно став гравцем "Тоттенгема". Про це йдеться у дописі "Тоттенгема" в мережі Х.

Важливо, що угода з українцем буде розрахована до кінця сезону 2026/27, а сам Мудрик приєднається до "Тоттенгема" на правах оренди. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода також передбачає опцію викупу гравця за 75 мільйонів фунтів стерлінгів, яка не є обов'язковою.

Разом із Мудриком "Челсі" залишить захисник Тосін Адерабіойо. Його перехід до "Тоттенгема" відбудеться на постійній основі, оскільки правила не дозволяють клубу брати в оренду двох футболістів з однієї команди одночасно.

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Цікаво, що головним тренером "Тоттенгема" є Роберто Де Дзербі: італієць вже працював із Мудриком у донецькому "Шахтарі" у сезоні 2021/22. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Де Дзербі залишив український клуб, а в січні 2023 року Мудрик перейшов із "Шахтаря" до "Челсі".

На старті сезону 2026/27 "Тоттенгем" програв обидва перші матчі чемпіонату Англії - "Брентфорду" з рахунком 0:3 та "Ньюкаслу" - 0:2. Після двох турів лондонський клуб йде на останньому, 20 місці в турнірній таблиці АПЛ. Мудрик може дебютувати за "Тоттенгем" вже у третьому турі АПЛ у матчі проти "Ноттінгема".

Ситуація з Мудриком

Мудрик повернувся до тренувань із "Челсі" після завершення відсторонення у справі про порушення антидопінгових правил. Після цього українець взяв участь у передсезонній підготовці "Челсі": Мудрик тричі виходив на поле та відзначився гольовою передачею, після якої суперник забив автогол.

"Челсі" ухвалив рішення віддати Мудрика в оренду для відновлення ігрової форми після тривалої відсутності практики. Серед варіантів продовження кар'єри українця також розглядали "Лідс" та французький "Страсбур". Однак саме перехід до клубу експереможців Ліги Європи став пріоритетним для футболіста.

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