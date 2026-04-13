З РФ та Білорусі зняли санкції у водних видах спорту: Мінмолодьспорту виступило з заявою

В понеділок, 13 квітня, з росіян та білорусів зняли санкції у водних видах спорту, повідомила Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics).

Це рішення дозволяє спортсменам з Росії та Білорусі змагатися під національною символікою. Мова йде про змагання з плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, гайдайвінгу, водного поло.

Суспільне Спорт зазначає, що на дорослому рівні з Росії та Білорусі повністю знімали санкції в дзюдо та самбо. Інші федерації (волейбол, фехтування, - прим. ред) послабляли санкції лише на юнацькому рівні.

Примітно, що згідно з рішенням World Aquatics, спортсмени з білоруським або російським спортивним громадянством можуть змагатися під своїм прапором лише за певних умов.

Зазначається, що їм потрібно пройти щонайменше чотири послідовні антидопінгові перевірки за участі Міжнародного агентства з тестування (ITA). Окрім цього, їхні біографії мають перевірити в Підрозділі доброчесності водних видів спорту (AQIU).

"За останні три роки World Aquatics та AQIU допомогли зрозуміти, що конфлікти можуть залишатися поза спортивними змаганнями. Ми рішуче налаштовані забезпечити те, щоб басейни та відкрита вода залишалися місцями, де спортсмени з усіх країн можуть збиратися разом у мирних змаганнях", - заявив президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

Відомо, що в організації зробили понад 700 скринінгів спортсменів із білоруською або російською спортивною національностями. Варто зазначити, що з 2023 року вони змагалися в "нейтральному" статусі в особистих змаганнях та згодом у командних.

Своєю чергою, Міністерство молоді та спорту України опублікувало на сайті заяву, що рішуче засуджує рішення Міжнародної федерації плавання щодо відновлення використання національної символіки атлетами з РФ та Білорусі.

"Спорт має об'єднувати навколо чесних правил і поваги до життя. Повернення прапора країни, яка ці правила зневажає і систематично руйнує, – тривожний сигнал для всієї спортивної спільноти. Сьогодні наші атлети тренуються під обстрілами, і на цьому тлі будь-які розмови про "нейтральність" чи повернення атрибутики агресора виглядають ганебними та відірваними від реальності", - заявив очільник міністерства Матвій Бідний.

В Мінмолодьспорту наголосили, що державна символіка Росії наразі є маркером агресії, терору та найважчих злочинів проти людства. Кожен піднятий прапор країни-агресорки – це ігнорування тисяч жертв, зруйнованих та окупованих українських міст.

"Це рішення знецінює пам'ять про понад 650 українських спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на старт саме через збройну агресію РФ. Ми закликаємо міжнародну спільноту не ставати співучасниками легітимізації агресії через спортивні успіхи атлетів, які фактично є частиною російської пропагандистської машини", - додав міністр молоді та спорту України.

РФ та Білорусь на Паралімпійских іграх-2026

Раніше УНІАН повідомляв, що за рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), шістьом спортсменам з Росії та чотирьом з Білорусі дозволили змагатися під національними прапорами на Паралімпійських іграх 2026 року. Представник комітету Крейг Спенс зазначив, що цих спортсменів розглядатимуть так, як і представників "будь-якої іншої країни".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський назвав несправедливим рішення допустити спортсменів з Росії та Білорусі до участі у Паралімпійських іграх-2026 під національною символікою. Зеленський заявив, що "це брудне рішення", яке не можна поважати. На його думку, воно не європейське з точки зору цінностей.

