Україна здобула перемогу над Росією у головному спортивному суді світу, – Politico

Рішення щодо шахів на користь Києва створює презедент для інших спортивних організацій.

Україна здобула важливу перемогу в кампанії щодо припинення використання Москвою спортивних заходів для вибілювання своїх військових злочинів – вигравши знакову справу, яка забороняє Росії проводити шахові турніри на окупованих територіях. Як пише Politico, Спортивний арбітражний суд (САС) зобов’язав Російську шахову федерацію припинити всю діяльність, включаючи організацію змагань в українських регіонах, що перебувають під російською окупацією: Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Херсон та Запоріжжя.

"Рішення, опубліковане наприкінці минулого місяця, знаменує собою значну перемогу для України і створює прецедент щодо геополітичних конфліктів та міжнародного спорту – арени, яку Росія використовувала для поліпшення своєї репутації після повномасштабного вторгнення в Україну", – пише видання.

Знакове рішення

Українська шахова федерація оскаржила рішення комітету Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), який погодився з тим, що РШФ порушила територіальну цілісність України, організовуючи шахові змагання в окупованих регіонах, – але наклав лише скромний штраф у розмірі 45 000 євро. У свою чергу САС скасував цю санкцію, пославшись на її "очевидно і грубо неспівмірний" характер, з огляду на серйозність порушень, і встановив 90-денний термін для припинення діяльності РШФ.

Як зазначив позаштатний радник президента України, президент Української шахової федерації Олександр Камишин, міжнародне спортивне право тепер чітко визнає територіальну цілісність України.

Він підкреслив, що це рішення значно обмежує можливості Росії використовувати спорт як інструмент для легітимізації своєї окупації. При цьому воно встановлює важливий прецедент: тепер існує чітка правова позиція, на яку інші федерації можуть спиратися в аналогічних випадках.

Міністр спорту України Матвій Бідний зазначив, що рішення закладає основу для додаткових судових позовів проти російських спортивних федерацій, що діють на окупованих територіях.

Наслідки для Росії

При цьому САС у своєму рішенні постановив, що недотримання Російською Федерацією вимог має призвести до негайного призупинення її членства у ФІДЕ на три роки. Рішення змушує Москву обирати між припиненням своєї діяльності в окупованих регіонах для відновлення певної міжнародної спортивної легітимності – або продовженням використання спорту як політичного інструменту та зіткненням із наслідками.

У свою чергу російська сторона дала зрозуміти про свій намір ігнорувати рішення. "Ми живемо відповідно до законів Російської Федерації. Ми дотримувалися їх, дотримуємося і будемо продовжувати дотримуватися", – заявив Олександр Ткачов, виконавчий директор РКФ, зазначивши, що рішення САС "суперечить російському законодавству".

Росіяни у спорті

Раніше під час нагородження на Кубку світу з художньої гімнастики російська спортсменка Софія Ільтерякова навмисно відвернулася від прапора України.

Також ми писали, що Європейська асоціація водних видів спорту допустила російських і білоруських спортсменів до юнацьких та юніорських змагань під прапорами своїх країн. Водночас дорослі спортсмени з цих країн, як і раніше, можуть змагатися лише під нейтральним прапором.

