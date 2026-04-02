Порушення нейтральності російськими скелелазами: Україна звернулася до МОК та IFSC

Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації спортивного скелелазіння (IFSC) щодо порушення критеріїв нейтральності російськими скелелазами.

Як повідомляється на сторінці Національного олімпійського комітету України у Facebook, вони спільно з Мінмолодьспорту та Федерацією альпінізму подали запит до МОК та IFSC з вимогою переглянути статус "нейтральних" атлетів для низки російських спортсменів.

Статус "нейтрального" атлета

У спільному зверненні наголошується, що згідно з рекомендаціями МОК від 28 березня 2023 року статус "нейтрального" атлета не може бути наданий спортсменам, які перебувають на службі у збройних силах, пов’язані з військовими чи державними структурами, а також тим, хто підтримує або сприяє агресії Росії проти України.

"Однак аналіз відкритих джерел підтверджує системні порушення цих вимог серед представників російського скелелазіння", - підкреслюється у повідомленні.

Докази

Так, українська сторона надала докази безпосереднього зв’язку низки атлетів із військовими структурами держави-агресора.

У документі також звертається увага на те, що наприкінці листопада в Москві на базі центру ЦСКА було проведено міжнародні змагання, зокрема під егідою CISM.

"Це підтверджує залучення російських військових структур до міжнародного спортивного руху з метою легітимізації агресивної політики РФ", - йдеться у повідомленні.

Позиція України

Зазначається, що звернення підписали президент НОК України Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президентка Федерації альпінізму і скелелазіння України Ганна Ясинська.

"Українська сторона закликає керівництво МОК та IFSC провести всебічну перевірку цих фактів та відсторонити зазначених осіб від міжнародних стартів", - підкреслюється у повідомленні.

Крім того, НОК ще раз наголошує на незмінній позиції України:

"Допоки триває війна проти нашої держави, спортсмени, які підтримують агресію діями чи словами, або є частиною військових структур, не можуть брати участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі".

"Нейтральні" російські спортсмени

Як повідомляв УНІАН, раніше під час нагородження на Кубку світу з художньої гімнастики російська спортсменка Софія Ільтерякова, яка на змаганнях виступає під "нейтральним" статусом, навмисно відвернулася від прапора України.

У відповідь на це Українська федерація гімнастики опублікувала заяву, в якій вимагає позбавити росіянку її статусу. В заяві федерація вказує, що російська гімнастка проявила демонстративну неповагу до державних символів України.

