Під час нагородження гімнастка з РФ відвернулася від прапора України: заява УФГ

Під час нагородження на Кубку світу з художньої гімнастики російська спортсменка Софія Ільтерякова, яка на змаганнях виступає під "нейтральним" статусом, навмисно відвернулася від прапора України. Українська федерація гімнастики (УФГ) опублікувала заяву, в якій вимагає позбавити росіянку її статусу.

В заяві федерація вказує, що російська гімнастка проявила демонстративну неповагу до державних символів України.

"Українська федерація гімнастики висловлює рішучий протест через неприпустиму поведінку російської гімнастки, яка виступала під нейтральним статусом", - йдеться в заяві.

Вказується, що під час офіційної церемонії нагородження на Кубку світу у Софії (Болгарія) нейтральна атлетка Софія Ільтерякова навмисно відвернулася від прапора України, чим відкрито продемонструвала неповагу до державного символу нашої країни та фундаментальних принципів Олімпійської хартії.

"Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу "спорту поза політикою", яким часто прикривається повернення російських атлетів", - наголошує Українська федерація гімнастики.

В публікації вказується, що церемонія нагородження - це офіційна частина змагань, яка потребує дотримання етикету. Додається, що демонстративна відмова стояти обличчям до прапорів призерів – це неповага до суперників та організаторів.

"Цей інцидент підтверджує, що статус нейтрального атлета використовується як прикриття для трансляції політичних поглядів", - вважає федерація.

В заяві зазначається, що УФГ розцінює цей вчинок не як особистий жест, а як вияв загальної державної ідеології країни-агресора.

"Розворот спиною до українського прапора в умовах війни, що триває, – це акт політичної ворожості", - підкреслюється в заяві.

Окрім цього, подібна поведінка є формою пасивної агресії проти українських спортсменів, які змушені змагатися за умов постійного стресу, спричиненого обстрілами їхніх міст.

Українська федерація гімнастики подасть офіційну скаргу до Комісії з етики та вимагатиме:

1.⁠ ⁠Анулювати результат цієї атлетки на поточному турнірі за неспортивну поведінку.

2.⁠ ⁠Позбавити атлетку статусу "нейтрального спортсмена" постійно, оскільки її дії прямо суперечать критеріям допуску.

3.⁠ ⁠Посилити перевірку на "нейтральність", включивши до неї не лише відсутність прямих зв’язків із силовими структурами, а й зобов’язання дотримуватись повної поваги до державних символів усіх країн-учасниць.

Російських спортсменів почали повертати до змагань

Раніше УНІАН повідомляв, що спортсменам з Росії та Білорусі було заборонено брати участь у Паралімпійських змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Згодом в 2023 році російським спортсменам дозволили змагатися, але лише як нейтральним особам. Однак, на Паралімпійських іграх 2026 року за рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), шість спортсменів з Росії та чотири з Білорусі отримали дозвіл змагатися під національними прапорами. Комісар ЄС з питань спорту Гленн Мікаллеф заявив, що не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор через це рішення й назвав його "неприйнятним".

Також ми писали, що Європейська асоціація водних видів спорту допустила російських та білоруських спортсменів до юнацьких та юніорських змагань під прапорами своїх країн. Водночас, дорослі спортсмени з цих країн, як і раніше, можуть змагатися лише під нейтральним прапором.

