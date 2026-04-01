Під час нагородження гімнастка з РФ відвернулася від прапора України: заява УФГ

Під час нагородження на Кубку світу з художньої гімнастики російська спортсменка Софія Ільтерякова, яка на змаганнях виступає під "нейтральним" статусом, навмисно відвернулася від прапора України. Українська федерація гімнастики (УФГ) опублікувала заяву, в якій вимагає позбавити росіянку її статусу.
В заяві федерація вказує, що російська гімнастка проявила демонстративну неповагу до державних символів України.
"Українська федерація гімнастики висловлює рішучий протест через неприпустиму поведінку російської гімнастки, яка виступала під нейтральним статусом", - йдеться в заяві.
Вказується, що під час офіційної церемонії нагородження на Кубку світу у Софії (Болгарія) нейтральна атлетка Софія Ільтерякова навмисно відвернулася від прапора України, чим відкрито продемонструвала неповагу до державного символу нашої країни та фундаментальних принципів Олімпійської хартії.
"Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу "спорту поза політикою", яким часто прикривається повернення російських атлетів", - наголошує Українська федерація гімнастики.
В публікації вказується, що церемонія нагородження - це офіційна частина змагань, яка потребує дотримання етикету. Додається, що демонстративна відмова стояти обличчям до прапорів призерів – це неповага до суперників та організаторів.
"Цей інцидент підтверджує, що статус нейтрального атлета використовується як прикриття для трансляції політичних поглядів", - вважає федерація.
В заяві зазначається, що УФГ розцінює цей вчинок не як особистий жест, а як вияв загальної державної ідеології країни-агресора.
"Розворот спиною до українського прапора в умовах війни, що триває, – це акт політичної ворожості", - підкреслюється в заяві.
Окрім цього, подібна поведінка є формою пасивної агресії проти українських спортсменів, які змушені змагатися за умов постійного стресу, спричиненого обстрілами їхніх міст.
Українська федерація гімнастики подасть офіційну скаргу до Комісії з етики та вимагатиме:
1. Анулювати результат цієї атлетки на поточному турнірі за неспортивну поведінку.
2. Позбавити атлетку статусу "нейтрального спортсмена" постійно, оскільки її дії прямо суперечать критеріям допуску.
3. Посилити перевірку на "нейтральність", включивши до неї не лише відсутність прямих зв’язків із силовими структурами, а й зобов’язання дотримуватись повної поваги до державних символів усіх країн-учасниць.
Російських спортсменів почали повертати до змагань
Раніше УНІАН повідомляв, що спортсменам з Росії та Білорусі було заборонено брати участь у Паралімпійських змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Згодом в 2023 році російським спортсменам дозволили змагатися, але лише як нейтральним особам. Однак, на Паралімпійських іграх 2026 року за рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), шість спортсменів з Росії та чотири з Білорусі отримали дозвіл змагатися під національними прапорами. Комісар ЄС з питань спорту Гленн Мікаллеф заявив, що не відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор через це рішення й назвав його "неприйнятним".
Також ми писали, що Європейська асоціація водних видів спорту допустила російських та білоруських спортсменів до юнацьких та юніорських змагань під прапорами своїх країн. Водночас, дорослі спортсмени з цих країн, як і раніше, можуть змагатися лише під нейтральним прапором.