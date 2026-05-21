Після Євро-2028 футбол збірних чекає революція

В УЄФА затвердили нову систему Ліги націй та кваліфікації Євро.

УЄФА офіційно затвердив новий формат проведення Ліги націй та кваліфікації чемпіонату Європи. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету організації у Стамбулі.

Зміни набудуть чинності після Євро-2028 і суттєво вплинуть на структуру міжнародних турнірів для збірних.

Починаючи із сезону-2028/29, турнір відмовиться від нинішньої системи з чотирма лігами. Новий формат передбачає три дивізіони по 18 збірних, три групи по шість команд у кожній лізі, шість матчів для кожної збірної проти шести різних суперників.

Відео дня

Оскільки до складу УЄФА входять 55 національних команд, у третьому дивізіоні виступатимуть 19 збірних. Через це одна з груп матиме сім учасників.

При цьому чвертьфінали залишаться, фінал чотирьох команд не зміниться, стикові матчі за підвищення та пониження у класі також збережуть.

Новий формат відбору на Євро

Серйозні зміни торкнуться і кваліфікації чемпіонату Європи.

УЄФА вводить систему з двох рівнів Ліга 1 та Ліга 2.

До Ліги 1 увійдуть 36 найсильніших збірних – команди з першого та другого дивізіонів Ліги націй. Інші команди потраплять до Ліги 2.

У Лізі 1 створять три групи по 12 команд, кожна збірна проведе шість матчів проти шести різних суперників.

У Лізі 2 буде три групи по шість команд, одна група потенційно може складатися із семи збірних.

Переможці груп Ліги 1 напряму виходитимуть на Євро, а інші путівки розігруватимуть через плейоф за участю команд із Ліги 2.

Господарі Євро теж гратимуть відбір

Окремо в УЄФА уточнили, що збірні країн-господарок чемпіонату Європи братимуть участь у кваліфікації, навіть попри гарантоване місце у фінальній частині турніру.

Що це означає для України

Для Збірна України з футболу новий формат означає ще більшу прив’язку результатів Ліги націй до відбору на Євро. Фактично успішний виступ у Лізі націй стане ключем до більш сприятливої кваліфікації на континентальну першість.

Футбол - останні новини

Нагадаємо, португальський відомий фахівець Жозе Моуріньо знову очолить іспанський футбольний клуб "Реал" (Мадрид). Він підпише з "вершковими" дворічний контракт. Цей контракт триватиме ще два роки, угода передбачатиме можливість продовження співпраці ще на рік.

Раніше українські клуби завершили свої виступи у цьогорічному сезоні єврокубків, набравши найбільше очок в таблиці коефіцієнтів УЄФА за останні 10 років.

Вас також можуть зацікавити новини: