Український сумоїст Аонішікі здобув третій Кубок Імператора за кар'єру

Українець став переможцем гранд-турніру сумо Nagoya Bashо.

Український сумоїст Данило Явгусишин (відомий як Аонішікі Арата) у напруженому змаганні виборов перемогу у гранд-турнірі сумо Nagoya Bashо і здобув вже третій Кубок Імператора за кар'єру.

Як пише Champion, перемога далася українцю нелегко. Так, в останній день змагань він мав показник 12 перемог при 2 поразках, а його головні конкуренти – японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма – на одну перемогу менше.

У останній день Явгусишин зійшовся в поєдинку з Атаміфуджі, і перемога гарантувала б українцю чемпіонський титул.

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Однак в ході матчу суперник за рахунок сили виштовхав Данила за межі дохйо, здобувши перемогу. Також свій поєдинок виграв і Кірішіма.

Тобто у трьох суперників за підсумками турніру cтало по 12 перемог, все мав визначити плейоф за чемпіонство. Він мав тривати до того часу, поки один із сумоїстів не здобуде дві послідовні перемоги поспіль, однак все вирішилося за підсумками першого кола.

Аонішікі спочатку взяв реванш в Атаміфуджі, а потім у непростій боротьбі подолав Кірішіму, ставши в результаті чемпіоном турніру.

Хто такий Аонішікі

Українець переїхав до Японії навесні 2022 року. 23 листопада 2025 року Аонішікі виграв Кубок імператора на елітарному турнірі з сумо в Японії. Він став першим в історії українцем, який виграв турнір у найвищому дивізіоні японського сумо.

У січні 2026 року Аонішікі вдруге поспіль став володарем Кубка імператора, перемігши у турнірі Hatsu Basho в Токіо.

Явгусишин також отримав титул озекі. Для того, аби стати йокодзуною, йому потрібно виграти щонайменше два турніри поспіль та показати видатні результати.

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