Український сумоїст Явгусишин вдруге поспіль став володарем Кубка імператора

Він має потенціал стати першим в історії європейським йокодзуною - це найвищий титул у сумо.

Український сумоїст Данило Явгусишин вдруге поспіль став володарем Кубка імператора та рухаєьтся до найвищого рангу у цьому виду боротьби.

Як повідомило Міністерство молоді та спорту України, український сумоїст, відомий як Аонішікі Арата, переміг на престижному турнірі сумо - Hatsu Basho в Токіо.

Зазначається, що у вирішальному поєдинку він здолав японця Атаміфудзі Сакутаро (Сакутаро Такеї).

"Цей тріумф ще на крок наблизив 21-річного українця до найвищого рангу в ієрархії японського сумо - йокодзуни. У разі його здобуття він може стати першим в історії європейським йокодзуною", - наголосили у міністерстві.

Шлях Аонішіки у сумо

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Аонішікі виграв Кубок імператора на елітарному турнірі з сумо в Японії. Він став першим в історії українцем, який виграв турнір у найвищому дивізіоні японського сумо.

Явгусишин також отримав титул озекі. Для того, аби стати йокодзуною, йому потрібно виграти щонайменше два турніри поспіль та показати видатні результати.

Аонішікі став другим професійним борцем сумо, який народився в Україні. Перший - Сергій Соколовський (Шиші) - перемагав у другому дивізіоні - "дзюрьо".

