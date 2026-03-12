Український борець демонстративно розвернувся спиною до символіки РФ на чемпіонаті Європи

Міжнародна федерація боротьби зняла санкції з представників Росії та Білорусі.

Український спорт продовжує демонструвати принципову позицію на міжнародній арені. 12 березня на молодіжному чемпіонаті Європи з боротьби, що проходить у Сербії, український борець Артур Костюк відкрито знехтував російською символікою під час офіційної церемонії, повідомляє Суспільне Спорт.

18-річний спортсмен, який завоював "бронзу" у ваговій категорії до 86 кг, опинився на одному подіумі з представником Росії, який здобув золоту нагороду. Щойно в залі залунали звуки російського гімну, а на флагштоках почали підіймати прапори, українець зійшов з п'єдесталу та розвернувся спиною до символіки країни-агресора.

Цьогорічне Євро U23 стало першим офіційним турніром з 2021 року, де представникам Росії та Білорусі дозволили виступати не в нейтральному статусі, а під власними прапорами.

Відео дня

Інші новини про спорт

Раніше УНІАН писав, що МПК заборонив збірній України використовувати парадну форму з нанесеною мапою країни на зимовій Паралімпіаді-2026. Організація мотивувала це рішення тим, що зображення кордонів є "політичним повідомленням", яке порушує правила щодо нейтральності екіпірування. Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич назвав таку заборону несправедливою, оскільки форма мала підкреслити цілісність України без окупації. Через це рішення українській стороні довелося терміново виготовляти новий варіант форми та оперативно доставляти його до Італії перед початком ігор.

Також нагадаємо, що збірна України продемонструвала тріумфальний старт на зимовій Паралімпіаді-2026, очоливши медальний залік після першого дня змагань. Українські парабіатлоністи вибороли шість нагород: три золоті, одну срібну та дві бронзові медалі. Особливим успіхом став чоловічий спринт серед спортсменів із порушенням зору, де українці зайняли весь п'єдестал пошани. Завдяки більшій кількості "золота" Україна випередила в рейтингу команду Китаю, яка також здобула шість медалей загалом.

Вас також можуть зацікавити новини: