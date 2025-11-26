Далі він може стати йокодзуною, але для цього потрібно виконати певні умови.

Український борець сумо Данило Явгусишин, який змагається під псевдонімом Аонішікі, отримав титул озекі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Будь ласка, пані і панове, вітаємо озекі Аонішікі!", - написав він і додав, що для переходу на наступний рівень українцеві потрібно буде виконати певні умови.

Так, для того, аби стати йокодзуною, Явгусишину тепер потрібно виграти щонайменше два турніри поспіль та показати видатні результати. "Побажаємо Данилу успіхів", - додав Корсунський.

Перша в історії України перемога в Японії на Кубку Імператора

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Аонішікі виграв Кубок Імператора на елітарному турнірі з сумо в Японії. Він став першим в історії українцем, який виграв турнір у найвищому дивізіоні японського сумо.

Kyushu Basho - один із шістьох головних професійних турнірів в японському сумо. Протягом 15 днів сумоїсти щодня проводять по одному бою.

В плей-оф Аонішікі переміг представника Монголії Сугаррагчаагійна Бямбасурена, який виступає під ім'ям Хосьорю Томокацу. Після перемоги Явгусишин мав бути підвищений до другого рангу - "озекі" - в найвищому дивізіоні сумо - "макуучі". На відміну від найвищого рангу - "йокодзуни", "озекі" можуть бути понижені, якщо два турніри поспіль показують негативний результат.

Аонішікі став другим професійним борцем сумо, який народився в Україні. Перший - Сергій Соколовський (Шиші) - перемагав у другому дивізіоні - "дзюрьо".

