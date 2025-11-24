Данило Явгусишин, який змагається під псевдонімом Аонішікі, виграв Кубок Імператора в престижному турнірі в Японії.

В неділю, 23 листопада, український борець сумо Данило Явгусишин, який змагається під псевдонімом Аонішікі, виграв в Японії Кубок Імператора на престижному турнірі Kyushu Basho, повідомляє Deutsche Welle.

Примітно, що Явгусишин став першим в історії українцем, хто виграв турнір у найвищому дивізіоні японського сумо.

"Чесно кажучи, я хотів виграти турнір, але не дуже вірив, що зможу. Я дуже щасливий", - прокоментував він свою перемогу.

Видання зазначає, що Kyushu Basho - один із шести головних професійних турнірів (basho) в японському сумо. Турнір проходить у місті Фукуока на острові Кюсю, де протягом 15 днів сумоїсти щодня проводять по одному бою.

Далі підраховується підсумковий результат для кожного сумоїста, а якщо відбувається нічия, тоді проводиться плей-оф для визначення чемпіона. Примітно, що саме така ситуація сталася на Kyushu Basho з Аонішікі. В плей-оф він переміг представника Монголії Сугаррагчаагійна Бямбасурена, що виступає під ім'ям Хосьорю Томокацу.

В матеріалі додається, що після перемоги Явгусишин має бути підвищений до другого рангу - "одзекі" - в найвищому дивізіоні сумо - "макуучі". На відміну від найвищого рангу - "йокодзуни", "одзекі" можуть бути понижені, якщо показують два турніри поспіль із негативним результатом.

Явгусишин став другим професійним борцем сумо, що народився в Україні. Першим став Сергій Соколовський, більш відомий як Шиші, який перемагав в другому дивізіоні - "дзюрьо".

Відомо, що Явгусишин народився у Вінниці. З 7 років він почав займатися сумо, а в 17 став чемпіоном України. Видання розповіло, що три роки тому він разом з родиною виїхав з України у зв'язку з повномасштабною війною. Спочатку родина жила в Німеччині, а згодом Явгусишин переїхав до Японії. Наразі його батьки залишаються в Німеччині.

