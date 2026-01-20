Українця визнали найкращим стрибуном у воду 2025 року за версією European Aquatics

У сезоні-2026 його найбільшими міжнародними змаганнями в стрибках у воду стане чемпіонат Європи, який проходитиме в Парижі.

Українця Олексія Середу визнали найкращим стрибуном у воду за підсумками 2025 року за версією керівної континентальної організації European Aquatics.

Як зазначає "Суспільне Спорт", минулого року Середа домінував у стрибках у воду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, зібравши в Анталії три "золота": в особистих і синхронних стрибках з 10-метрової вишки, а також змішаному командному турнірі.

Крім того, Середа зупинився за крок від дебютного "золота" світової першості. У стрибках з 10 метрів українець став найкращим європейським стрибуном і поступився першим місцем лише представнику Австралії Кассіелю Руссо.

"У номінації від European Aquatics Середа переміг, отримавши понад третину голосів у голосуванні – 33.23%. Минулого року лідер збірної України також перебував у цій номінації та поступився званням британцю Тому Дейлі, віце-чемпіону Олімпіади-2024 в синхронних стрибках з 10 метрів", – йдеться у повідомленні.

Зауважується також, що у боротьбі за перше місце Середа випередив поляка Анджея Ржешутека. Чемпіон Євро-2025 у стрибках з 3-метрового трампліна отримав чверть усіх голосів – 25.05%.

Здобутки Середи

Зазначається, що в сезоні-2025 Середа додав до медалей чемпіонатів Європи та світу ще й три нагороди Кубка світу. Зокрема, в суперфіналі серії у Пекіні він доклався до "срібла" України в командному турнірі та виграв "бронзу" синхронних стрибків.

У особистих змаганнях топ-результатом Середи на Кубку світу-2025 стала "бронза" етапу в канадському Віндзорі, яку він здобув у статусі чинного віце-чемпіона суперфіналу 2024 року.

Водночас у сезоні-2026 найбільшими міжнародними змаганнями в стрибках у воду за участю Середи стане чемпіонат Європи, який проходитиме в Парижі з 31 липня до 16 серпня. Сезон Кубка світу стартує 26 лютого етапом у Монреалі.

