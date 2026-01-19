Один з найуспішніших плавців в історії України оголосив про завершення кар'єри

Наприкінці 2025 року атлета обрали віцепрезидентом Федерації плавання України.

Український плавець і дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри. Про це атлет повідомив на офіційній пресконференції, пише "Суспільне Спорт".

Зазначається, що Романчук не йде зі спорту остаточно. У виданні нагадали, що наприкінці 2025 року його обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Також спортсмен обіймав посаду голови відокремленого підрозділу федерації в Хмельницькій області.

Романчук розповів журналістам, що планує займатися тренерською діяльністю. Він зазначив, що хоче займатися підготовкою дітей-плавців.

У 2021 році український атлет завоював срібну медаль на Олімпійських іграх на 1500 метрах, а також бронзову медаль на 800 метрах вільним стилем.

Романчук на Олімпіаді-2024 - що відомо

Нагадаємо, що востаннє Михайло Романчук брав участь у змаганнях під час Олімпіади-2024 у Парижі. Там він виступив тільки на одному старті, завершивши кваліфікацію на дистанції 800 метрів вільним стилем на 17-й позиції.

Спортсмен знявся з другої кваліфікації на 1500 метрів вільним стилем. Романчук розповідав, що всього за день до старту у нього піднялася температура.

З поганим самопочуттям того ж року змагалися й інші плавці - Олександр Желтяков і Владислав Бухов Тоді. Збірна України з плавання в повному складі достроково завершила виступи на Олімпійських іграх.

