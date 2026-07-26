У FIFA розкрили суми призових збірних-учасниць ЧС-2026

Цьогорічна світова першість запровадила 48 дозволених учасників, й відповідно до цього був доданий додатковий раунд в плейоф турніру.

Збірна Іспанії здобула рекордну суму призових за підсумками чемпіонату світу-2026, переможцем якого вона стала. Про це повідомляє Міжнародна федерація футболу (FIFA).

Там зазначили, що загальний фонд мундіалю становив 727 мільйонів доларів, що поки що залишається найбільшою сумою, яку загалом отримували команди на світовій першості.

Збірна Іспанії як переможець турніру здобула 50 млн доларів, плюс ще 1,5 млн доларів, які передбачені для кожного як компенсація за підготовку до чемпіонату світу.

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Цікаво, що жодна зі збірних в історії мундіалів не отримувала більше грошей за підсумками змагань. Це пов'язано з тим, що цьогорічна світова першість запровадила 48 дозволених учасників, й відповідно до цього був доданий додатковий раунд в плейоф турніру (1/16 фіналу).

Суми заробітків збірних на ЧС-2026

51,5 млн доларів: Іспанія

34,5 млн доларів: Аргентина

30,5 млн доларів: Англія

28,5 млн доларів: Франція

20,5 млн доларів: Бельгія, Марокко, Норвегія, Швейцарія

16,5 млн доларів: Бразилія, Єгипет, Канада, Колумбія, Мексика, Парагвай, Португалія, США

12,5 млн доларів: Австралія, Австрія, Алжир, Боснія та Герцеговина, Гана, ДР Конго, Еквадор, Кабо-Верде, Кот-д'Івуар, Нідерланди, Німеччина, ПАР, Сенегал, Хорватія, Швеція, Японія

10,5 млн доларів: Гаїті, Іран, Ірак, Йорданія, Катар, Кюрасао, Нова Зеландія, Панама, Південна Корея, Саудівська Аравія, Туніс, Туреччина, Уругвай, Узбекистан, Чехія, Шотландія

Новини футболу

Нещодавно Юрген Клопп офіційно став новим головним тренером збірної Німеччини. Деталі угоди, зокрема термін дії контракту офіційно не повідомляється. Водночас відомо, що до тренерського штабу Юргена Клоппа увійдуть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер.

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