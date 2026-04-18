Польща виступила із різкою заявою щодо російських спортсменів

У міжнародних змаганнях, що пройдуть на польській території, жодних росіян не буде.

Польща не дозволить спортсменам із Росії та Білорусі виступити на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який відбудеться у 2027 році на польській території. Про це повідомляє "Польське радіо" із із посиланням на Польський союз плавання.

Польські спортивні функціонери зауважили, що представники Росії та Білорусі не повинні брати участі в міжнародних змаганнях, доки агресія проти України триває.

Водночас Польща не бойкотуватиме інші змагання, щоб не шкодити кар’єрам власних спортсменів.

Росіян допустили на змагання

Як писав УНІАН, раніше цього тижня Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати під національною символікою у водних дисциплінах за умови проходження антидопінгових перевірок і перевірки доброчесності. Раніше вони змагалися у нейтральному статусі. Рішення пояснюють прагненням відокремити спорт від політичних конфліктів.

Міністерство молоді та спорту України різко засудило це рішення, заявивши, що повернення символіки країни-агресора є неприйнятним і зневажає жертви війни та українських спортсменів. У відомстві наголосили, що такий крок може сприяти легітимізації агресії через спорт.

