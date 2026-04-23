19-річна борчиня з Бахмута за один день розгромно перемогла росіянку та білоруску

Єфремова забезпечила собі місце у фіналі чемпіонату Європи.

19-річна борчиня з Бахмута Марія Єфремова сьогодні, 23 квітня, перемогла білоруську спортсменку Ванессу Каладзинську в півфіналі чемпіонату Європи у ваговій категорії до 53 кг. Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України у Facebook.

На сайті федерації United World Wrestling зазначається, що Єфремова, повернувшись до змагань через два роки, дебютувала у старшій категорії з перемогою з рахунком 5:1 над росіянкою Наталією Малишевою.

Потім Єфремова здолала досвідчену суперницю з Іспанії, багаторазову призерку чемпіонатів світу та Європи Карлу Хауме Солер. Так українка вийшла до півфіналу чемпіонату.

Відео дня

У півфіналі Єфремова також впевнено перемогла Каладзинську, яка є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою призеркою Олімпіади, з рахунком 9:3.

В Асоціації спортивної боротьби України додали, що вже завтра, 24 квітня, Єфремова боротиметься проти титулованої спортсменки з Греції Марії Преволаракі.

Інші новини спорту

Нагадаємо, що Польський союз плавання повідомив, що Варшава не дозволить спортсменам з Росії та Білорусі виступити на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який відбудеться у 2027 році на польській території. У союзі підкреслили, що представники Росії та Білорусі не повинні брати участь у міжнародних змаганнях, поки триває агресія проти України.

Крім того, раніше відомого бійця змішаних єдиноборств Армана Царукяна зняли з рейсу авіакомпанії American Airlines під час перельоту до Філадельфії. Як заявив російський журналіст Адам Зубайраєв, спортсмена разом із двома членами його команди попросили покинути літак через порушення правил безпеки.

