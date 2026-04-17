Російського бійця UFC вигнали з літака у США: що сталося (відео)

Спортсмена та його команду висадили через порушення правил під час зльоту, але він дістався турніру приватним рейсом.

Відомого бійця змішаних єдиноборств Армана Царукян зняли з рейсу авіакомпанії American Airlines під час перельоту до Філадельфії.

Як заявив російський журналіст Адам Зубайраєв, спортсмена разом із двома членами його команди попросили залишити літак через порушення правил безпеки. Один із супутників користувався телефоном під час зльоту, інший – відкрив столик, що суперечить вимогам авіаперельотів.

Царукян без конфлікту залишив борт літака, після чого продовжив подорож приватним рейсом, щоб вчасно дістатися до турніру Real American Freestyle 8.

"Сподіваюсь, звідси мене не виженуть", - сказав боєць дорогою до літака.

Хто такий Арман Царукян

Арман Царукян є одним із топ-бійців легкої ваги в UFC. Він посідає друге місце у своєму дивізіоні та входить до топ-15 рейтингу незалежно від вагової категорії.

У Філадельфії 18 квітня заплановано його поєдинок проти американця Юрая Фейбера.

