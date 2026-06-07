Матч Данія – Україна екстрено завершили через втрату свідомості одного з гравців

Капітан данців схопився за груди і знепритомнів у другому таймі.

Товариський матч між збірними Данії та України в місті Оденсе завершився достроково через медичний інцидент із капітаном датської команди Крістіаном Еріксеном, повідомляє "Чемпіон".

Після першої половини гри підопічні Андреа Мальдери поступалися скандинавам із рахунком 2:1. На голи Патріка Доргу та Йоакіма Меле наша команда відповіла точним ударом Віктора Циганкова.

Проте на 67-й хвилині зустрічі футбол відійшов на другий план. Капітан господарів поля несподівано схопився за грудну клітку та впав на поле, змусивши затамувати подих увесь стадіон.

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Медики зреагували миттєво, і згодом зіркового данця забрала карета швидкої допомоги. Враховуючи важкість ситуації та шоковий стан гравців обох команд, головний арбітр вирішив не продовжувати поєдинок і дав фінальний свисток, який зафіксував поточний рахунок 2:1 на користь Данії.

Як відомо, зараз спортсмен грає зі спеціальним кардіостимулятором, адже на Євро-2020 в Еріксена на полі зупинилося серце.

Стан футболіста оперативно прокоментував лікар збірної Данії.

"Крістіан почувається добре і сам залишив поле. Кардіостимулятор спрацював саме так, як і мав. Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і нам оперативно вдалося з ним зкомунікувати. Зараз він пройде додаткове обстеження в лікарні, щоб визначити, що саме стало причиною інциденту. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з ним та з лікарями в госпіталі. Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати вітання всім гравцям та сказати їм, що з ним усе гаразд", - повідомив він.

Матч в Польщі

Раніше УНІАН писав, що українська збірна здобула впевнену перемогу 0:2 у дебютному поєдинку нового головного тренера Андреа Мальдери. 31 травня у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинські Арена" збірна України впевнено переграла господарів поля поляків у товариському поєдинку.

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