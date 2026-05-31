Збірна України перемогла Польщу у дебютному матчі нового тренера: деталі гри

Обидві команди не потрапили на ЧС цього року, тож тепер мають достатньо часу для тернувальних поєдинків.

31 травня у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинські Арена" збірна України впевнено переграла господарів поля поляків у товариському поєдинку. Рахунок 0:2 став чудовим подарунком для італійського фахівця Андреа Мальдери, який вперше очолив українську національну команду. Відзначилися - Роман Яремчук (34 хвилина) та Андрій Ярмоленко (44 хвилина).

Це був не просто звичайний спаринг. Обидві збірні не потрапили на чемпіонат світу-2026. Тому матч став можливістю перевірити сили, нові тактичні ідеї та характер після невдалого кваліфікаційного циклу. Для України ж це був старт нової епохи – без Сергія Реброва, але з амбіційним італійцем, який раніше працював асистентом Андрія Шевченка.

Поляки, граючи вдома, очікувано почали активно, намагаючись контролювати м’яч і тиснути на флангах. Однак уже на початку матчу українці продемонстрували організований пресинг і готовність контратакувати. Перший момент міг стати голом на 17-й хвилині: Ярмоленко закинув на Яремчука, той пробив, Булка відбив, а Циганков добив у порожні. На жаль, офсайд у капітана збірної України скасував радість.

Але "синьо-жовті" не розгубилися. На 34-й хвилині високий пресинг приніс плоди. Підопічні Мальдери відібрали м’яч на чужій половині, Циганков віддав на Романа Яремчука, і форвард потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч точно у ворота.

Не минуло й десяти хвилин, як рахунок став 0:2 на користь гостей. Чудова комбінація лівим флангом завершилася прострілом Віктора Циганкова, а Андрій Ярмоленко у підкаті замкнув передачу. Легенда українського футболу, який повернувся до основи після тривалої перерви, забив свій 47-й гол за збірну. До рекорду Андрія Шевченка (48 м’ячів) залишився лише один точний удар.

У другому таймі поляки більше контролювали м’яч і намагалися відігратися. На 55-й хвилині Анатолій Трубін здійснив неймовірний сейв після удару Пйотровського з близької відстані. Українці діяли компактно в обороні, хоча й рідше гостювали біля воріт суперника. Заміни Мальдери (Шапаренко, Назаренко, Пономаренко та інші) допомогли зберегти контроль над грою. Поляки багато навішували, але без реальної загрози.

Матч завершився переконливою перемогою України. Незважаючи на освистування українських футболістів, прапора та гімну деякими польськими фанатами ще до гри, "синьо-жовті" відповіли на полі – професіоналізмом і результатом.

Яке писав УНІАН, у травні українська асоціація футболу призначила 54-річного італійця Андреа Мальдеру новим головним тренером національної збірної України. У своєму першому зверненні українською мовою Мальдера заявив, що для нього є честю очолити українську збірну, та наголосив на прагненні створити команду зі сміливим стилем гри, яка відображатиме дух українського народу.

Хоча Мальдера раніше не працював головним тренером, він має значний досвід роботи асистентом, зокрема в системі "Мілана" та в тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України у 2016–2021 роках. Саме в цей період українська команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, що стало її найкращим результатом в історії чемпіонатів Європи. Новий наставник також походить із відомої футбольної династії: його батько та дядько досягали значних успіхів у складі італійського "Мілана".

