У болгарському містечку Самоков в ці дні відбувається кадетський чемпіонат Європи. Збірна України на ньому тріумфально виступає.
Зокрема у ваговій категорії до 49 кілограмів Марія Єфремова стала чемпіонкою, здолавши у фіналі представницю Туреччини Севім Акбас (10:2). А ось свій вирішальний поєдинок, на жаль, програла Дарія Константинова у ваговій категорії до 65 кілограмів. З рахунком 1:11 її розгромила угорська спортсменка Елекеш Еніко.
У протистояннях за бронзові медалі українкам теж щастило: Єлизавета Кулаковська (до 43 кг) і Юлія Пахнюк (до 57 кг) здобули треті місця.
Зауважимо, що попереду наших дівчат чекають два фінали. Боротися за "золото" ще будуть Анастасія Польська (до 40 кг) та Ірина Бондар (до 61 кг).
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