Сергій Ребров покинув посаду головного тренера збірної України, – УАФ

Сергій Ребров припинив роботу на посаді головного тренера національної збірної України з футболу. Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Зазначається, що сторони дійшли згоди щодо припинення співпраці. УАФ нагадує, що Ребров очолив національну команду в 2023 під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи і вивів команду на цей турнір. Також збірна України під керівництвом Реброва боролася за вихід на Чемпіонат світу, однак цього завдання виконати не вдалося.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", – заявив очільник УАФ Андрій Шевченко.

Водночас в Асоціації зазначили, що Ребров продовжить роботу в УАФ на посаді віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", – заявив сам Ребров.

