ФІФА оновило рейтинг збірних: Україна показала найгірший результат за 8 років

Ще на початку березня національна команда перебувала на 30-й сходинці в рейтингу.

Україна опустилася в рейтингу чоловічих футбольних збірних від ФІФА. Позиції національних команд оновилися після матчів кваліфікації ЧС-2026.

Згідно з оновленим рейтингтом ФІФА, зараз Україна посідає 32 місце. Ще на початку березня українська збірна була на 30-й позиції списку.

В активі української збірної 1546,88 бала. Серед представників європейської асоціації (УЄФА) наша команда посідає 15-те місце.

"Поточний показник є найнижчим результатом національної команди за останні вісім років. Востаннє Україна перебувала нижче 32-ї позиції у серпні 2018 року – тоді збірна посідала 35-те місце, маючи 1468 балів", – зазначає "Суспільне Спорт".

Зараз Україну обігнали національні команди Норвегії та Єгипту.

Нагадаємо, що 26 березня відбувся матч півфіналу плейофу Чемпіонату світу 2026. Україна зустрілася з командою Швеції. Гра завершилася із рахунком 1:3 на користь шведської збірної. Ця поразка позбавила Україну шансів на вихід на ЧС-2026.

Контракт Сергія Реброва з Українською асоціацією футболу (УАФ) розраховано до літа нинішнього року. Йому вже готують заміну. Наразі розглядають двох осіб. Потенційні кандидати – це іспанський фахівець Унаї Мельгоса, який очолює молодіжну збірну України або ж наставник житомирського "Полісся" Руслан Ротань.

